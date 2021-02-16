عيسى بلخضر : رئيس الجمهورية سيعلن قريبا عن " هيئة للافتاء "

صرح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية ، عيسى بلخضر ، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، سيعلن قريبا عن " هيئة للافتاء " مقرها مسجد الجزائر ".

وقال عيسى بلخضر ان الحدث بالنسبة لنا هو مسجد الجزائر ويرى رئيس الجمهورية ان يكون هذا المسجد المؤسسة الاعلى على غرار الجامعات الكبرى ". ولذا تعد له الان منظومة القانون ومؤسسة التسيير والعمادة التي تعنى به وتكون به هيئة الافتاء وكل هذه المشاريع رئيس الجمهورية هو من يحسم فيها ".

وفي سياق ذا صلة بالشأن الديني قال عيسى بلخضر :" ان مشروع الجمعيات الدينية على طاولة الحكومة وربما سيصدر قريبا هو الاخر ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية