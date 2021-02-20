رياح قوية ستقلص الرؤية بالولايات الداخلية بداية من هذا الأحد

أعلنت، اليوم السبت، نشرية جوية خاصة، صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية، متسببة في تقليص الرؤية، بعدد من الولايات الداخلية للوطن ، يوم غد الأحد.

وأشارت النشرية التي تمتد من الساعة 6 صباحا الى الساعة 20 مساء، إلى أن الولايات المعنية هي أدرار وتندوف وبشار وغرداية والنعامة والبيض وسيدي بلعباس ومعسكر وسعيدة وتيارت والأغواط والجلفة والمسيلة.

و ستكون هذه الرياح أحيانا على شكل عواصف رملية، وستكون جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا، وقد تصل أحيانا الى 80 كلم/سا أو تتجاوزها، حسب النشرية.

المصدر: وأج