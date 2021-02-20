﻿ الجولة الـ14: بارادو يوقف سلسلة انتصارات المدية و الساورة تمطر اولمبي الشلف بسداسية كاملة

انفرد فريق شبيبة الساورة بالمركز الثالث ولو مؤقتا، بفضل فوزه الكاسح و "التاريخي" (6-0)، على مضيفه أولمبي الشلف، بينما سقط الرائد بالشراكة أولمبي المدية ضد نادي بارادو (1-2)، لأول مرة منذ 10 جولات، في حين فاز وداد تلمسان على أهلي برج بوعريريج (3-1)، اليوم السبت، عقب مباريات الجولة الـ14 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعكس كل التوقعات، أحرزت شبيبة الساورة فوزا "تاريخيا" بميدان أولمبي الشلف بواقع ستة أهداف نظيفة (6-0)، و أشرف المدرب المساعد مصطفى جاليط، على تشكيلة أبناء الجنوب بعد رحيل المدرب مزيان إيغيل بالتراضي، الأسبوع الفارط.

واستهل الزوار مهرجانهم التهديفي بواسطة لحمري (د 13) ثم قايدي (د 40)، وفي ظل غياب ردة فعل ظاهرة من طرف "الشلفاوة" توصّل زايدي لتوقيع الهدف الثالث (د 45)، قبل نهاية المرحلة الأولى.

وبعد الاستراحة عاد نفس اللاعب ليوقع هدف الثاني في اللقاء والرابع لشبيبة الساورة.

وسارت المقابلة في اتجاه واحد، وهو ما اغتنمه "نسور" بشار من أجل مضاعفة النتيجة بواسطة مسعودي (د 60)، ليتحصل المخضرم سيد علي يحي شريف على شرف ختم المهرجان بهدف سادس مباشرة عقب دخوله كبديل (د 77).

وبهذا، تخطف شبيبة الساورة المركز الثالث بجموع 26 وبفارق خطوة واحدة عن المتصدر، مع لقاء متأخر.

أما أولمبي الشلف فقد تعرض لأثقل نتيجة خلال السنوات الأخيرة، ويتدحرج نحو الصف الـ12 (16 ن)، مع لقاءين متأخرين.

بملعب الدار البيضاء بالعاصمة، جرى لقاء متكافئ بين المتصدر بالشراكة، أولمبي المدية، ضد مضيفه نادي بارادو، انتهى لصالح المحليين (2-1)، وشهدت المواجهة عديد الالتحامات البدنية، بداية من الدقيقة الـ 25 حينما تعرض المدافع المحوري للضيوف طارق شرفاوي إلى إصابة بعد اصطدام الكرة بوجهه، وبعد توقف 5 دقائق اضطر لمغادرة الميدان مباشرة نحو المستشفى، لكن قبل نهاية اللقاء عاد إلى الملعب دون خطورة.

وهو ما استغله أصحاب الضيافة لافتتاح باب التهديف عبر المهاجم خلف الله (د 45+5)، مستفيدا من توغل الظهير الأيمن نعاس.

و استهل شبان البارادو، المرحلة الثانية بقوة وبفضل هجمة جماعية وتبادل كروي جميل قارب الـ20 لمسة، استلم بوسيف الكرة داخل منطقة الجزاء و باليمنى يخادع الحارس ميجادل ويعدل النتيجة (1-1).

و واصل الفريقان في طريقة اللعب المفتوح وصنع الهجمات، حيث تمكن خلف الله (د 65) من إضافة الهدف الثاني لكن الحكم بن جهان رفضه بداعي التسلل، بالمقابل حاول الثنائي زرقان و بن بوعلي تهديد مرمى المنافس دون فعالية.

لتحمل الدقيقة 73 الجديد، حينما سقط قادري داخل منطقة العمليات بعد تدخل المدافع نعاس، والحكم يعلن ضربة جزاء، نجح مسيباح في تحويلها الي هدف التقدم للمحليين.

وعند الدقيقة 80، تلقى مدرب الأولمبي شريف حجار بطاقة حمراء بسبب احتجاجه على قرارات الحكم بن جهان.لينتهي اللقاء بفوز نادي بارادو وبلوغه المرتبة السابعة برصيد 20 نقطة.

بالمقابل توقفت سلسلة النتائج الإيجابية لفريق عاصمة "التيطري" والتي بلغت 10، منها ثمانية انتصارات.وبالتالي يبقى "الأولمبي" في الصدارة مؤقتا بمجوع 27 نقطة، في انتظار اكتمال الجولة.



وفي صراع المؤخرة، تفوق وداد تلمسان على ضيفه الذي يتذيل جدول الترتيب أهلي برج بوعريريج بثلاثية لهدف (3-1)، وسجل طويل للمحليين على مرتين (د 48 و د 57)، بالإضافة إلى إصابة عسلي (د 79)، في حين قلّص رحبة (د 90) للضيوف.

وعلى ضوء هذه النتيجة تسلّق "الوداد" نحو الصف الـ 13 ( 14ن)، بينما يواصل "البرايجية" الغرق في ذيل الترتيب بواقع 4 نقاط.

وافتتحت هذه الجولة أمس الجمعة بخوض ثلاث مقابلات، حيث أكدت مولودية وهران الديناميكية التي تمر بها بعد الفوز العريض الأسبوع الفارط ضد اتحاد بسكرة (6-0)، حيث أطاح "الحمراوة" بصاحب الضيافة شباب قسنطينة بثلاثية مقابل واحد (3-1)، لتنفرد بالصف الرابع (24 ن).

وفي الجنوب، سقط اتحاد الجزائر للمرة الثانية تواليا إثر خسارته في ميدان اتحاد بسكرة (1-0)، في حين تعثر نصر حسين داي بعقر دياره ضد اتحاد بلعباس (1-1).

للإشارة، أجلت رابطة كرة القدم المحترفة أربع مباريات إلى موعد لاحق بسبب مشاركة مولودية الجزائر و شباب بلوزداد في رابطة أبطال إفريقيا و شبيبة القبائل و وفاق سطيف في كأس الكونفدرالية الإفريقية.