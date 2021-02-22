عمراني: مباراة الترجي التونسي صعبة للفريقين

أكد عبدالقادر عمراني، مدرب مولودية الجزائر، استعداد فريقه لمواجهة فريق الترجي التونسي، غدا الثلاثاء، بملعب 5 جويلية بالجزائر ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عمراني خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم رفقة المدافع حشود:" مباراة الغد تختلف تماما عن مباراة الزمالك، إذ أنها أمام فريق قوي وصعب، لذلك المباراة ستكون صعبة ليس على المولودية فحسب بل على الفريقين معا. والحقيقة أنه عند وصولك لهذا الدور فأنت ستلعب أمام فرق قوية، ولها خبرة طويلة في هذه المنافسة في صورة الترجي التونسي والزمالك المصري لهذا الأمور ستكون مغايرة".

وأضاف :"المباراة صعبة على الفريقين. بعد عودتنا من مصر سطرنا برنامج عمل وركزنا خلال المعسكر الإعدادي الذي دام يومين، على الجانب البدني و سنواصل التحضير من الناحية التنظيمية، وقد تجاوب اللاعبون مع العمل وسهلوا عملي".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية