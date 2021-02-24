رئيس بوتسوانا يجدد الدعم المستمر للشعب الصحراوي في سعيه لنيل حقه في تقرير المصير

جدد رئيس بوتسوانا, موغويتسي ماسيسي, التزام حكومته ودعمها المستمر للشعب الصحراوي في سعيه لنيل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص) هذا الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن السيد موغويتسي , قوله في رسالة - هنأ فيها رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, والشعب الصحراوي, بمناسبة الذكرى 45 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية - "أود أن أكرر التزام حكومتي ودعمها المستمر لشعب الجمهورية الصحراوية في سعيه لنيل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وثمن رئيس بوتسوانا "الصمود والجهود الصحراوية الحثيثة لحل قضية الجمهورية الصحراوية", معربا عن قناعته ب"أنه من خلال القيادة الصحراوية الحكيمة وتضامن الدول ذات التفكير المماثل مثل بوتسوانا, سيتم التوصل إلى حل مستدام".

كما جدد بذات المناسبة, التزامه الشخصي والتزام حكومته بمواصلة العمل مع الرئيس الصحراوي ومع حكومته من أجل "تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المثمر" القائمة بين البلدين.