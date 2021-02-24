الرابطة الثانية:عبد الرحمان عصمان مدربا جديدا لشبيبة تيارت

عينت إدارة شبيبة تيارت المدرب عبد الرحمان عصمان للإشراف على العارضة الفنية لفريقها الأول لكرة القدم, حسبما علم الأربعاء من هذا النادي الناشط في الرابطة الثانية لكرة القدم.

وصرح نور الدين زروقي, عضو المكتب المسير لنادي الغرب الجزائري, بأن المدرب الجديد سيباشر مهامه خلال الساعات المقبلة لتحضير المباراة القادمة للفريق المبرمجة يوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة من البطولة.

و أضاف نفس المسؤول بأن الهدف المسطر للمدرب الجديد, الذي قاد الموسم الفارط مستقبل وادي سلي للصعود إلى الرابطة الثانية, هو ضمان البقاء بأريحية في الدرجة الثانية.

ويخلف عصمان زميله عبد الله مشري الذي فسخت إدارة الشبيبة عقده يوم الاثنين بعد 48 ساعة من الخسارة أمام جمعية وهران (2-1) بملعب "قايد أحمد" بتيارت لحساب الجولة الثانية.

وسجلت ''الزرقا'', العائدة إلى الرابطة الثانية بعد غياب عنها لعدة سنوات, انطلاقة متعثرة حيث اكتفت بالتعادل (1-1) في خرجتها الأولى أمام اتحاد الرمشي بتلمسان, قبل أن تخسر مقابلتها الثانية بميدانها أمام جمعية وهران, وهو ما عجل بإقالة المدرب مشري.

المصدر: واج