تنفيذ عديد العمليات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال أسبوع (17- 23 فيفري), عديد العمليات تندرج في إطار مكافحة الإرهاب, الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية, وذلك في سياق حماية البلاد من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة, حسب ما أفاد به, الاربعاء, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 فيفري 2021, عديد العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة على حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة".

ففي إطار مكافحة الإرهاب, "كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من البويرة والمسيلة وسكيكدة وباتنة مخبأ (01) للجماعات الإرهابية و(05) قنابل تقليدية الصنع".

وتابع ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, 50 تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية, كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ 9 قناطير و60,5 كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب".

وفي هذا الصدد, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 16 تاجر مخدرات وضبطت 759,5 كيلوغرام من الكيف المعالج, فيما تم توقيف 34 تاجر مخدرات وحجز 201 كيلوغرام من الكيف المعالج و46492 قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

من جهة أخرى, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار, 85 شخصا وحجزت 14 مركبة و63 مولدا كهربائيا و64 مطرقة ضغط و14 جهاز كشف عن المعادن و12 طن من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, بالإضافة الى 8,780 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب, بينما تم توقيف 10 أشخاص آخرين وضبط 9 بنادق صيد و85276 وحدة من مادة التبغ و3059 وحدة من الألعاب النارية و450 هاتف ذكي, خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من ورقلة وبسكرة والوادي وإيليزي وسطيف وتيارت وتيبازة وتندوف. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب15857 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار".

وفي سياق آخر, "تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ212 شخصا من بينهم 22 مغاربة كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وعين تموشنت وتلمسان والشلف وعنابة والطارف وسكيكدة, فيما تم توقيف 56 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسعيدة وأدرار و ورقلة".