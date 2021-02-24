الرئيس الناميبي يجدد دعم بلاده لحل سياسي يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي

جدد الرئيس الناميبي الحاج جينغوب، الأربعاء، "التزام بلاده ودعمها لإيجاد حل سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفقا لقرارات الأمم المتحدة".

و قال الرئيس الناميبي، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية الصحراوية.

إبراهيم غالي -هنأه فيها بالذكرى الخامسة والأربعين لإعلان الجمهورية الصحراوية-، "اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة نيابة عن حكومة وشعب جمهورية ناميبيا، لأتقدم إليكم والى الشعب الصحراوي بأحر التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإعلان استقلال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير 1976".

و بالمناسبة، جدد جينغوب، التزام بلاده ودعمها لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين من شأنه أن ضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، حسبما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

و كان رئيس بوتسوانا، موغويتسي ماسيسي، قد جدد من جهته، التزام حكومته ودعمها المستمر للشعب الصحراوي في سعيه لنيل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، حسبما أفادت به (واص) اليوم.

ونقلت الوكالة عن موغويتسي ، قوله في رسالة - هنأ فيها رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، والشعب الصحراوي، بمناسبة الذكرى 45 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية -،"أود أن أكرر التزام حكومتي ودعمها المستمر لشعب الجمهورية الصحراوية في سعيه لنيل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وثمن رئيس بوتسوانا "الصمود والجهود الصحراوية الحثيثة لحل قضية الجمهورية الصحراوية"، معربا عن قناعته ب"أنه من خلال القيادة الصحراوية الحكيمة وتضامن الدول ذات التفكير المماثل مثل بوتسوانا، سيتم التوصل إلى حل مستدام".

كما جدد بذات المناسبة، التزامه الشخصي والتزام حكومته بمواصلة العمل مع الرئيس الصحراوي ومع حكومته من أجل "تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المثمر" القائمة بين البلدين.