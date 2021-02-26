نذير لكناوي يستقيل من منصبه بعد هزيمة ناديه أمام شبيبة الساورة

قرر مدرب جمعية أولمبي الشلف، نذير لكناوي الاستقالة من منصب بعد أيام من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها بميدانه أمام شبيبة الساورة (6-0)، حسب ما علمت (واج) اليوم الجمعة لدى النادي الناشط في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

المدرب لكناوي الذي التحق بجمعية الشلف في شهر يناير الماضي قادما إليها من نصر حسين داي، لم يعمر طويلا حيث مان قد وقع على عقد حتى نهاية الموسم الجاري، قابل للتجديد.

و في انتظار تعيين مدرب جديد، أسندت إدارة النادي مهمة تدريب الفريق مؤقتا، للتقني فضيل موسي الذي بدأ الموسم كمدرب رئيسي قبل تحويله إلى مدرب مساعد عند قدوم لكناوي.

و يقوم رفاق هداف الفريق و البطولة قدور بلجيلالي الذي يشاطر المركز الأول لترتيب الهدافين مع لاعب أولمبي المدية، خلف الله، بتنقل صعب إلى سطيف يوم غد السبت (00ر15) لحساب الجولة الخامسة عشرة للبطولة.

و تحتل جمعية الشلف التي تتوفر على مقابلتين مؤجلتين، المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، و متقدمة بفارق خمس نقاط على أول فريق مهدد بالسقوط و هو اتحاد بلعباس (11 نقطة).