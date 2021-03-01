﻿ بلجود يدعو شباب الجنوب الى خوض غمار الحياة السياسية

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الاثنين شباب جنوب البلاد الى خوض غمار الحياة السياسية من خلال المشاركة في الاستحقاقات القادمة.

ودعا بلجود في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب ولاة جانت و برج باجي مختار وعين قزام التي تم ترقيتها من مقاطعات ادارية الى ولايات كاملة الصلاحيات، كفاءات واطارات وفعاليات المجتمع المدني في هذه الولايات لاسيما الشباب الى "خوض غمار الحياة السياسية وتنشيط المجال السياسي بالمشاركة في الاستحقاقات القادمة" من أجل "اعطاء نفس جديد لتمثيل الدولة وخدمة المواطن عبر الهياكل والمؤسسات التي تقوم عليها الجزائر الجديدة".

وبالمناسبة، دعا الوزير ولاة واطارات هذه الولايات الى العمل في "اطار تشاوري" وعن "قرب مع المواطنين"، مشددا على "الاصغاء" الى انشغالاتهم من أجل "اقلاع حقيقي يكرس معالم الديمقراطية التشاركية" التي تعد، كما قال، من "معالم الجزائر الجديدة".

وأكد بلجود بأن التقسيم الاداري الجديد الذي تم بموجبه ترقية 10 مقاطعات ادارية بالجنوب الى ولايات، جاء "ليتماشى مع الواقع الجديد للبلاد"، مشيرا الى أن الموقع الاستراتيجي لولايات جانت و برج باجي مختار وعين قزام جعل من "ضرورة الاهتمام بهذه المناطق مسألة بالغة الأهمية تتشارك فيها مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني حماية لها ولسكانها".

المصدر : وأج