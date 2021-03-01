المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 يواجه نظيره الزامبي وديا بالمغرب

سيواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 سنة نظيره الزامبي، يوم الاربعاء 10 مارس، في لقاء ودي بالمغرب، استعدادا لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2021 للفئة، والمقررة من 13 الى 1 مارس، حسبما اكد المدير الفني الوطني لدى الاتحادية الجزائرية، عامر شفيق.

وأوضح شفيق "غداة وصولنا الى المغرب يوم 6 مارس، سنواجه في أول لقاء ودي منتخب كوت ديفوار (7 مارس)، على ان نلتقي زامبيا بعدها يوم 10 مارس.

والمفاوضات مع الطرف الزامبي تسير في الطريق الصحيح".

وكان من المفترض أن يخوض شبان "الخضر" لقاءين وديين امام كوت ديفوار يومي 4 و 7 مارس بالعاصمة، قبل أن يتم إلغاءهما "بسبب توقيف جميع الرحلات الجوية العادية الى الجزائر".

ودفع هذا القرار، المديرية الفنية الوطنية للفاف، الي إعادة النظر في برنامج التحضير، من خلال تقديم السفرية الى المغرب من 9 الى 6 مارس الحالي.

وفي نهائيات "كان-2021" يتواجد منتخبا كوت ديفوار وزامبيا في المجموعة الأولى رفقة المغرب (البلد المنظم) وأوغندا.

ووجه الناخب الوطني، محمد لاسات، الدعوة لـ28 لاعبا، من بينهم 13 عنصرا ينشط في الخارج، تحسبا للتربص التحضيري الأخير، الذي شرع فيه امس الأحد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى والذى سيستمر الي غاية يوم التوجه الى المغرب.

و يستهل المنتخب الجزائري المنافسة القارية يوم 14 مارس أمام الكونغو، قبل التباري مع تنزانيا (17 مارس) ثم نيجيريا (20 مارس).

وتعود المشاركة الوحيدة للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الى سنة 2009 خلال الطبعة التي احتضنتها الجزائر وبلغت النهائي أمام غامبيا (خسارة 1-3).

وبالإضافة إلى الجزائر و المغرب (البلد المنظم)، تشارك 10 منتخبات في نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 وهي : نيجيريا، كوت ديفوار، تانزانيا، أوغندا، جنوب إفريقيا، زامبيا، السنغال، الكونغو، مالي و الكاميرون.

ويتأهل صاحبا المركزين الأولين عن المجموعات الثلاثة بالإضافة الى احسن منتخبين يحتلان المرتبة الثالثة الى الدور ربع النهائي.

قائمة الـ28 لاعبا حراسة المرمى: بومنقوش عبد العزيز (أكاديمية الفاف) - حمزة بوعلام (اتحاد الجزائر)- بوكموش امين (اورليان/ فرنسا).

- اللاعبون: حنفوق فؤاد (شباب بلوزداد) - عبد الرزاق محرة (دفاع تاجنانت) - قارات أنس (نادي بارادو) - جلالدة محمد (نادي بارادو) - بلاس ابراهيم (شباب بلوزداد) - مالك محمد عبد العزيز (نادي بارادو) - عمر محمد رفيق (أكاديمية الفاف) - بن أحمد زين الدين (سريع غليزان) - زيماش رفيق (نادي بارادو) - خوماني عبد الحق (شبيبة الساورة) - شردودي براهيم الخليل (جمعية الشلف) - لعلام عبد الغاني (نادي بارادو) - كروم محمد (أكاديمية الفاف) - أوشاش انيس (اميان/ فرنسا) - زولياني ايدي يان (تولوز/ فرنسا) - والي مسيل (غانغون/ فرنسا) - نوتيباري جبريل (اولمبيك ليون/ فرنسا) - بغدادي يانيس (ريمس/ فرنسا) - كراوش ريان (ماتز/ فرنسا) - لاغا ينيس علادوم (اولمبيك ليون/ فرنسا) - موساوي عمران (اولمبيك مارسيليا/ فرنسا) - طبوش جوريس جبريل (نانسي/ فرنسا) - ختير ريان (ايستر/ فرنسا) - مهدي قالم (ملعب رين/ فرنسا) - فتاحين أنيس (نادي باريس) فرنسا.