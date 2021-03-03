مجلس الأمة: جلسة عامة مخصصة لطرح أسئلة شفوية على أعضاء من الحكومة هذا الخميس

يعقد مجلس الأمة هذا الخميس, جلسة عامة تخصص لطرح أحد عشر سؤالا شفويا من قبل أعضاء من المجلس على أربعة أعضاء من الحكومة, حسبما أفاد به الأربعاء بيان لذات الهيئة التشريعية.

ويتضمن برنامج الجلسة ثلاثة أسئلة موجهة لوزير المالية, ثلاثة أخرى موجهة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وثلاث أسئلة لوزير العمل, التشغيل والضمان الاجتماعي وسؤالين لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, وفقا لنفس المصدر.

ودعا المجلس في بيانه, وسائل الإعلام التي تود تغطية الجلسة من مقره إلى تقليل عدد الأفراد القائمين على العملية, والالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي, مشيرا إلى بث الجلسة على المباشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس.