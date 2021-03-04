الاتحادية الجزائرية للشراع : أعضاء الجمعية العامة يرفضون حصيلة سنة 2020

رفض أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للشراع حصيلة سنة 2020 التي عرضها الرئيس المنتهية عهدته, حسان جيلالي, خلال أشغال الجمعية العادية, التي جرت بالمعهد الوطني للتكوين العالي لعلوم وتكنولوجيات الرياضة بعين البنيان (الجزائر العاصمة).

و رفض الحصيلة الأدبية 10 أعضاء مقابل تأييد 9 أعضاء فيما امتنع واحد عن التصويت.

وبعد هذا الرفض, لم تستمر عملية فرز الأصوات الخاصة بالحصيلة المالية لذات السنة, حسبما أفاد به مصدر من الاتحادية.

وتأهل الى أولمبياد 2021 كل من حمزة بوراس وأمينة بريشي.

ويشار الي أن أشغال الجمعية العامة العادية, التي جرت مساء الثلاثاء, تأخرت بأربع ساعات, حيث كانت مقررة على الثانية زوالا, لتنطلق في حدود السادسة مساء.

وترأس حسان جيلالي فيدرالية الشراع لعهدة أولمبية واحدة فقط, وذلك من 2017 إلى 2020.

يذكر أن الجمعية العامة الانتخابية, التي سيختار خلالها الأعضاء كلا من الرئيس الجديد و مكتبه الفيدرالي, ستجرى يوم الأحد المقبل , بنفس المكان.