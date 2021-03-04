الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير تستأنف نشاطاتها ابتداء من الشهر الجاري

ستستأنف الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس" نشاطاتها المتعلقة بتنظيم صالونات و معارض ابتداء من شهر مارس الجاري حيث ستشهد سنة 2021 تنظيم أزيد من 20 تظاهرة مع وضع بروتوكول صحي خاص بسبب جائحة كوفيد-19.

و عقب تعليق أغلبية الصالونات و المعارض سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19, قررت سافكس اعادة بعث نشاطاتها الاقتصادية ابتداء من شهر مارس, حسبما أفاد به برنامج التظاهرات لسنة 2021.

و سيشهد شهر مارس الجاري تنظيم ثلاثة صالونات و هي صالون الكهرباء و الطاقات المتجددة (من 8 إلى 11 مارس) و الصالون الدولي للكتاب "سيلا" (من 11 إلى 20 مارس) و صالون المرأة (من 15 إلى 20 مارس).

أما فيما يخص شهر أفريل الذي سيتزامن مع شهر رمضان المعظم, تعتزم سافكس تنظيم معارض "خاصة بالشهر الفضيل" و هذا من 7 أفريل إلى 1 ماي, علاوة على تنظيم أيام أبواب مفتوحة حول مرض السرطان من 4 إلى 6 أفريل.

و بخصوص شهر ماي, يضم برنامج سافكس تنظيم صالون حول الصيانة من 18 إلى 20 ماي و كذا الصالون الدولي للرقمنة والاتصال والتنقلية "سيكوم" (من 18 إلى 21 من نفس الشهر).

و في شهر جوان, سيتم تنظيم تظاهرتين و هما الصالون الدولي للبناء و الإنشاءات ومواد البناء و الأشغال العمومية "باتيماتيك" و الصالون الدولي للفلاحة على ان يتم تحديد تاريخها لاحقا.

كما تمت برمجة ثلاثة صالونات أخرى خلال شهر جويلية و هي صالون الصادرات و اللوجيستي (من 6 إلى 8 جويلية) و الصالون الدولي للصيدلة و الصناعات الصيدلانية "سيفال" و الصالون الافريقي لألعاب الفيديو (من 7 إلى 11 جويلية).

أما النشاطات المرتقبة شهر سبتمبر فهي صالون الرياضة (لم يتم تحديد تاريخه بعد) و الصالون الدولي للأمن (من 14 إلى 16 سبتمبر) و الصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات و التجهيزات و خدمات النقل في شمال إفريقيا "إكيب أوتو" (من 27 إلى 30 سبتمبر) و كذا الصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات المياه (من 13 إلى 16 سبتمبر).

و في شهر أكتوبر سيحتضن قصر المعارض الصالون المهني الدولي للصناعة بالجزائر والمعرض الدولي للكتاب حيث سيحدد تاريخها لاحقا وكذا المعرض الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات (من 11 إلى 14 أكتوبر).

وسينظم الصالون الدولي للصناعات الغذائية "جزاقرو" والصالون الدولي للنقل واللوجستيك من 22 إلى 25 نوفمبر.

وفي شهر ديسمبر ترتقب المؤسسة تنظيم الصالون الدولي للصحة والتجهيزات الطبية والمخبرية "ألجيريا هيلث" والصالون المهني للمجوهرات من 4 إلى 6 ديسمبر وكذا معرض الإنتاج الجزائري وصالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية "إكسبو فينونس" التي ستحدد تواريخ تنظيمها لاحقا.

وأوضح مصدر مسؤول من سافاكس أن هذا البرنامج من شأنه أن يعرف تغييرات, موضحا أنه في حالة استمرار غلق المجال الجوي بسبب جائحة كوفيد-19 يمكن تنظيم المعارض الدولية بحضور المتعاملين المحليين فقط أو ممثلين عن الشركات الدولية المتواجدة في الجزائر".

للإشارة, بسبب أزمة كوفيد-19, أعدت سافكس بروتوكول صحي للعارضين ومقدمي الخدمات وكذا الزوار الذي يتوجهون إلى قصر المعارض الصنوبر البحري خلال فترة انعقاد التظاهرات.

وأكد المصدر أن سافكس وضعت من خلال هذا البروتوكول الصحي صحة وسلامة الأشخاص أولوية داخل قصر المعارض مع احترام الإجراءات الوقائية وتوصيات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا البروتوكول الصحي لاتحاد المعارض الدولية.