الدبيبة يسلم تشكيل الحكومة الليبية الجديدة لهيئة رئاسة البرلمان

سلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي،عبدالحميد الدبيبة، الخميس، تشكيل الحكومة الجديد مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة - في بيان أوردته بوابة "إفريقيا الإخبارية" - أن تسليم التشكيلة الحكومية يأتي التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليمها قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها 8 مارس المقبل بمدينة سرت.

و كان أعضاء مجلس النواب الليبي المنعقد في العاصمة طرابلس،اكدوا،أمس الأربعاء، استعدادهم لعقد جلسة لتوحيد المجلسين بكامل النصاب القانوني في أي مدينة ليبية شريطة خلوها من المرتزقة والقوات الأجنبية، وأن تتم بحضور مراقبين محليين ودوليين وفق اللائحة الداخلية للمجلس.

وتشهد ليبيا هذه الأيام انفراج سياسي بعد انتخاب ملتقى الحوار في 5 فبراير الجاري سلطة تنفيذية موحدة على رأسها الدبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي.

و تتمثل المهمة الأساسية للسلطة الجديدة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.