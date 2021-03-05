فتح سوق الجملة للخضر و الفواكه "الدواسن" ببسكرة بعد أربع سنوات من الغلق

رحب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه ببليدة الدوسن بولاية بسكرة، بقرار إعادة فتح السوق بعد غلق دام أزيد من 4 سنوات،لاسيما وأن الولايات المجاورة ستستفيد من خدماته.

وعبر الفلاحون الذين تقربت منهم إذاعة الجزائر ببسكرة عن ارتياحهم لقرار إعادة فتح السوق، التي ستوفر لهم المحيط الضروري لتسويق محاصيلهم الزراعية.

وفي السياق في ذاته أكد رئيس المجلس الشعبي بالنيابة لبلدية الدوسن لحسن ادريسي،أن إعادة فتح سوق الجملة للخضر و الفواكه ستسمح بتمويل الأسواق الوطنية و الجهوية المجاورة بمختلف المنتجات الفلاحية.

ووفق الخبراء الاقتصاديين فإن أسواق الجملة تساهم في توفير العديد من فرص العمل والقضاء على انتشار الأسواق العشوائية.

كما من شأنها منع الممارسات الاحتكارية التي يفرضها بعض التجار والتي تؤدي في أغلب الأحيان إلى رفع أسعار المنتجات بصورة مبالغ فيها.