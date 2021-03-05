﻿ سعر النفط يتخطى 68 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط،اليوم الجمعة، مدعومة بقرار منتجي أوبك + ضد زيادة الإنتاج خلال الاجتماع الذي عقدته أوبك و حلفائها العشرة ،أمس الخميس، الى جانب انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو خلال صبيحة اليوم 68،12دولارا للبرميل، مرتفعة بنسبة 2،07 بالمائة مقارنة بجلسة الإغلاق ليوم الخميس .

فيما ارتفعت العقود الآجلة لشهر أبريل لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1،82 بالمائة ، لتصل إلى 64،99 دولارذا.

وقرر التحالف يوم الخميس إبقاء الإنتاج عند نفس المستوى حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

و استثنى هذا القرار روسيا وكازاخستان،حيث سمح لهما بزيادة الإنتاج بمقدار 130 ألف و 20 ألف برميل يوميا على الترتيب.

فيما قررت السعودية تمديد خفض طوعي لإنتاجها من النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميا لنفس الفترة.

ومنذ مطلع يناير2021، تعتمد "أوبك+" تخفيضات في الإنتاج بمقدار 7،2 مليون برميل يوميا، أضيف إليها خفض طوعي سعودي بمليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع فبراير حتى نهاية مارس.

و كانت أوبك + قد خفضت إنتاج النفط بمقدار 9،7 مليون برميل يوميا منذ مايو 2020 بسبب انخفاض الطلب الناجم عن الوباء.

ومع تحسن الوضع ، تم تعديل ضبط الإنتاج ، وبلغت في بداية شهر مارس 7،05 مليون برميل يوميا.