شباب مستثمرون يثمنون تعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بالتفعيل الفوري لصندوق المؤسسات الناشئة

ليقت توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بالتفعيل الفوري لصندوق المؤسسات الناشئة استحسانا كبيرا من طرف الشباب حاملي الأفكار الابداعية الذين أكدوا أن تفعيل الصندوق جاء في الوقت المناسب و سيعطي دفعا قويا للمؤسسات الناشئة وتسهيل مهمتها في الإنخراط في العملية الاقتصادية .

و أكد الخبير في التكنولوجيا يونس قرار للقناة الإذاعية الأولى على أهمية دور صندوق المؤسسات الناشئة مشددا على ضرورة تفعيله وتبسيط طريقة الاستفادة منه ".

من جانبه أوضح فريد قادري مدير عام مؤسسة هندسة أن التمويل يعد من بين العقبات التي تواجهها المؤسسات الناشئة في الجزائر ، وأكد التدعيم الجديد سيقضي على هذه العقبة لكي يتفرغ الشباب المقاول بشكل أكبر لتطوير المؤسسات الناشئة .

ودعا فرج الله بن عيسى مدير مؤسسة مختصة في اللوجستيك إلى تسريع الإجراءات لولوج عالم الاستثمار مشيرا أن " تسريع الاجراءات سيعطي فرصة كبيرة للمضي قدما في الاستثمارات مضيفا أن هذا الصندوق لديه خصوصياته والتمويل مع عامل المخاطرة كبيرة جدا ".