الخبير السياسي حسين آغ حسين: زيارة الرئيس المالي فرصة للاستفادة من التجربة الجزائرية

أكد الخبير السياسي من مالي، حسين آغ حسين، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن زيارة رئيس دولة المالي، باه انداو، إلى الجزائر، التي بدأها أمس السبت، "جاءت في وقت مهم جدا حيث تتجه فيه كل الأطراف إلى تطبيق اتفاق السلم و المصالحة" .

وأشار إلى أنّ الجميع في مالي يرى اتفاق السلم و المصالحة أنه "الحل الوحيد و الأمثل لاستمرار عملية السلام في مالي . "

و أضاف حسين آغ حسين، أن الزيارة ستكون فرصة للجانبين للوقوف على مدى تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

ويرى الخبير بأنها فرصة جيدة "للرئيس المالي باه انداو للاستفادة من التجربة الجزائرية في مكافحة الجماعات الجهادية وكذلك للاستفادة من تجربتها في تأمين حدودها" وكذا التطرق إلى قضايا مشتركة.