جراد يتحادث هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا

تحادث الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر، أن جراد "هنأ بهذه المناسبة، نظيره الليبي على تشكيل الحكومة الليبية ونيلها ثقة مجلس النواب الليبي"، وجدد له "مساندة الجزائر وتأييد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، واستعداده لدعم مساعي هذه الحكومة الليبية في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه".

وشكلت المحادثات -وفق ذات البيان - "فرصة للتذكير بموقف الجزائر المتضامن مع الشعب الليبي الشقيق، وتأكيد استعداد الجانبين للتواصل والتشاور المستمرين لدعم ليبيا للخروج نهائيا من الأزمة التي تبقى شأن الشعب الليبي برمته، مع التنويه بضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية".

وخلال الاتصال الهاتفي ، جدد الطرفان "عزمهما على العمل سويا على توطيد روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين" .

المصدر: واج