مركب الحجار يشرع في تصدير 15 ألف طن من اللفائف الحديدية إلى ايطاليا

يقوم مركب سيدار الحجار بعنابة حاليا بعملية تصدير شحنة بـ15 ألف طن من اللفائف الحديدية انطلاقا من ميناء عنابة باتجاه إيطاليا في إطار برنامج التصدير المسطر لسنة 2021، حسبما علم اليوم الأحد من رئيسة مجلس الإدارة بالمركب، جميلة لبيوض.

وفي تصريح لوأج بمقر المديرية العامة للمؤسسة بحضور كل من نائب المدير العام لمركب سيدار الحجار لطفي مانع ومسؤول الاتصال فريد دريدي, أوضحت السيدة لبيوض بأن مركب سيدار الحجار الذي يبذل جهودا كبيرة للمحافظة على موقعه بالسوق ودخول أسواق دولية بمنتجات تنافسية قد أعد للسنة الجارية مخططا لتصدير 220 ألف طن من المنتجات الحديدية المسطحة والطويلة المتنوعة بكلفة تقدر ب 100 مليون دولار وهو ما سيمثل 20 بالمائة من رقم أعمال المركب.

وذكرت المسؤولة بأن مركب سيدار الحجار قد سجل في إطار مخطط الأعمال الخاص بالتصدير لسنة 2019 تصدير ما قيمته 51 مليون دولار (33 مليار دج) ما مثل 17 بالمائة من رقم أعمال المركب وذلك بحجم إجمالي من المنتجات الحديدية يقدر ب 153 ألف طن مقابل 90 ألف طن تم تصديره خلال سنة 2020 بقيمة قدرت بـ 26 مليون دولار.

ويرجع التراجع المسجل في حجم إنتاج مركب سيدار الحجار لسنة 2020 إلى الآثار السلبية لجائحة كوفيد- 19 التي أثرت على المعاملات التجارية ووتيرة إنتاج مصنع الحديد والصلب بالحجار الذي تستغل منتجاته لتغطية احتياجات السوق الوطنية من مختلف المنتجات الحديدية ويصدر نحو دول بأوروبا وإفريقيا وآسيا من بينها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا إلى جانب مصر وسوريا وتونس والهند وباكستان وغيرها، حسبما تمت الإشارة إليه.

من جهة أخرى, تطمح إدارة مركب سيدار الحجار إطلاق المرحلة الثانية من مخطط الاستثمار التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 45 مليار دج والتي ستشمل المفولدات ووحدات الدرفلة على الساخن والبارد وباقي التجهيزات الصناعية التي ستمكن المركب من تنويع منتجاته الحديدية في "أقرب الآجال"، حسبما أفادت به السيدة لبيوض.

فعدم التوازن الحاصل حاليا بين مردود الوحدات التي استفادت من التأهيل والتحديث في إطار المرحلة الأولى من مخطط الاستثمار وعلى وجه التحديد المنطقة الساخنة والوحدات الأخرى التي لم تستفيد بعد من التحديث والتأهيل يؤثر سلبا على وتيرة الإنتاج والمردود العام للمركب, حسبما ذكرته السيدة لبيوض التي أوضحت بأن تجسيد المرحلة الثانية من مخطط الاستثمار "يتطلب على أقصى تقدير 24 شهرا".

وتقدر القدرات الإنتاجية الحالية لمركب سيدار الحجار ب 750 ألف طن من المنتجات الحديدية فيما يرتقب بعد تنفيذ المرحلة الثانية من مخطط الاستثمار تجاوز عتبة 1 مليون طن من المنتجات الحديدية بمركب سيدار الحجار الذي يشغل ما مجموعه 6 آلاف عامل، حسبما تمت الإشارة إليه.

المصدر : وأج

