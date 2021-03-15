وزير الصناعة يجتمع برؤساء المجمعات الصناعية العمومية

عقد وزير الصناعة, محمد باشا, هذا الاثنين اجتماعا برؤساء المجمعات الصناعية, تم فيه التطرق إلى سبل تعزيز القطاع العمومي التجاري, حسبما افاد بيان للوزارة.

وخلال هذا الاجتماع, تم تقديم عرض حال حول القطاع العمومي التجاري التابع للقطاع الصناعي لتقييم وضعية هذه المؤسسات العمومية وكذا تحديد العراقيل التي تواجهها, حسب نفس المصدر.

كما تم التطرق إلى المؤسسات العمومية المتوقفة وتلك التي تعاني من صعوبات وبحث سبل ضمان استئنافها, يضيف البيان.

و"يعد الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو تثمين الإمكانيات المتوفرة, بالإضافة إلى القطاع الصناعي الخاص, من أجل رفع حصة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلي الخام الوطني والمساهمة في تنمية اقتصاد البلاد", تؤكد الوزارة.

وفي هذا الإطار, دعا الوزير رؤساء المجمعات إلى مضاعفة الجهود من أجل استغلال أمثل للإمكانيات الكبيرة المتوفرة والكامنة للقطاع العمومي التجاري الصناعي, بغية ترقية الصادرات والإنتاج الوطني.

وبهدف الحد من اثار الأزمة الصحية على نشاطاتها, أكد باشا على دعم ومرافقة المجمعات الصناعية في تجسيد مخططات انعاشها.

كما دعا الوزير هذه المجمعات, خاصة التي تتمتع بوضعية مالية مريحة, إلى تجسيد استثمارات "مهيكلة" في مختلف ولايات الوطن من أجل ضمان تنمية محلية متوازنة والاستجابة إلى متطلبات السوق الوطنية, حسب البيان.