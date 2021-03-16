غوتيريس يعين الدبلوماسي الموريتاني ,القاسم واين , مبعوثا الى مالي

عين الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, الدبلوماسي الموريتاني , القاسم واين , مبعوثا جديدا الى مالي حيث من المقرر ان يتولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما".

ويحل القاسم واين محل وزير خارجية التشاد السابق محمد صالح النظيف الذي أمضى في المنصب 5 سنوات.

وقالت الأمم المتحدة أن ,القاسم واين, تولى خلال مسيرته المهنية مناصب في منظمات دولية, ولا سيما في الاتحاد الإفريقي بين 2009 و2015 ومن ثم من 2017 إلى 2019 وفي قسم عمليات السلام في الأمم المتحدة من 2016 إلى 2017.

للإشارة اطلقت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) التي تضم نحو 14,500 عسكري وشرطي منتشرين في مالي , في الاول من جويلية 2013.