الرابطة الأولى: تحديد مواعيد 8 مقابلات متأخرة

ضبطت رابطة كرة القدم المحترفة, هذا الثلاثاء, تواريخ 8 مقابلات متأخرة من بطولة الرابطة الاولى, حيث ستقام خلال الفترة الممتدة بين 24 و 30 مارس الجاري.

و حسب الرزنامة التي نشرتها الرابطة على موقعها الرسمي, فإن المباراة المحلية العاصمية بين اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر ستلعب يوم الجمعة 26 مارس, الى جانب لقاءين آخرين هما شبيبة الساورة - وفاق سطيف و شبيبة القبائل - شباب قسنطينة.

وستنطلق تسوية رزنامة بطولة الرابطة الاولى يوم الاربعاء 24 مارس بمباراة اولمبي الشلف - شباب بلوزداد وتختتم يوم الثلاثاء 30 مارس بإجراء 3 مقابلات :

مولودية الجزائر - اولمبي الشلف و وفاق سطيف - أمل عين مليلة و شبيبة القبائل - سريع غليزان.

برنامج المقابلات المتأخرة:

الأربعاء 24 مارس

اولمبي الشلف - شباب بلوزداد (الجولة الـ 12)

الجمعة 26 مارس

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (الجولة الـ 12)

شبيبة الساورة - وفاق سطيف (الجولة الـ 13)

شبيبة القبائل - شباب قسنطينة (الجولة الـ 13)

الأحد 28 مارس

شباب بلوزداد - وداد تلمسان (الجولة الـ 13)

الثلاثاء 30 مارس

مولودية الجزائر - اولمبي الشلف (الجولة الـ 13)

شبيبة القبائل - سريع غليزان (الجولة الـ 14)

وفاق سطيف - امل عين مليلة (الجولة الـ 14).