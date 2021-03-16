الرابطة الأولى: تحديد مواعيد 8 مقابلات متأخرة

ضبطت رابطة كرة القدم المحترفة, هذا الثلاثاء, تواريخ 8 مقابلات متأخرة من بطولة الرابطة الاولى, حيث ستقام خلال الفترة الممتدة بين 24 و 30 مارس الجاري.
و حسب الرزنامة التي نشرتها الرابطة على موقعها الرسمي, فإن المباراة المحلية العاصمية بين اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر ستلعب يوم الجمعة 26 مارس, الى جانب لقاءين آخرين هما شبيبة الساورة - وفاق سطيف و شبيبة القبائل - شباب قسنطينة.
وستنطلق تسوية رزنامة بطولة الرابطة الاولى يوم الاربعاء 24 مارس بمباراة اولمبي الشلف - شباب بلوزداد وتختتم يوم الثلاثاء 30 مارس بإجراء 3 مقابلات :
مولودية الجزائر - اولمبي الشلف و وفاق سطيف - أمل عين مليلة و شبيبة القبائل - سريع غليزان.
برنامج المقابلات المتأخرة:
الأربعاء 24 مارس
اولمبي الشلف - شباب بلوزداد (الجولة الـ 12)
الجمعة 26 مارس
اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (الجولة الـ 12)
شبيبة الساورة - وفاق سطيف (الجولة الـ 13)
شبيبة القبائل - شباب قسنطينة (الجولة الـ 13)
الأحد 28 مارس
شباب بلوزداد - وداد تلمسان (الجولة الـ 13)
الثلاثاء 30 مارس
مولودية الجزائر - اولمبي الشلف (الجولة الـ 13)
شبيبة القبائل - سريع غليزان (الجولة الـ 14)
وفاق سطيف - امل عين مليلة (الجولة الـ 14).