عنابة: تصدير أول شحنة ب 15 ألف طن من الأمونياك

قامت مؤسسة مخصبات الجزائر "فرتيال" بعنابة بتصدير أول شحنة بـ 15 ألف طن من الأمونياك نحو أوروبا منذ عودة نشاط الإنتاج بوحدة الأمونياك لهذه المؤسسة في نهاية فبراير الأخير وذلك بعد توقف دام سنتين حسبما ورد اليوم الأربعاء في بيان للمديرية العامة للمؤسسة.

وجرت عملية تصدير الشحنة الأولى من الأمونياك لفرتيال عنابة أول أمس الاثنين انطلاقا من ميناء عنابة نحو أوروبا, وسط ارتياح كبير لعمال وإطارات هذه المؤسسة الذين اعتبروا -حسب ذات البيان- العودة لنشاط الإنتاج والتصدير بمثابة رفع التحدي والنجاح في استعادة موقع الوحدة في السوق بعد حادث الانفجار الذي وقع بهذه الوحدة.

يذكر أن حادث انفجار وقع بوحدة الأمونياك بفرتيال عنابة يوم 11 مايو 2019 وتسبب في توقف نشاط الإنتاج بها لمدة سنتين لإجراء أشغال الصيانة وكذا التأهيل وفق معايير ومتطلبات الأمن الصناعي لتأمين النشاط الإنتاجي بهذه الوحدةي حسبما تمت الإشارة إليه.

وتصل القدرات الإنتاجية لوحدة الأمونياك لمؤسسة فرتيال عنابة ب 1.000 طن يوميا من الأمونياك توجه لتغطية احتياجات السوق الوطنية وكذا للتصديربالإضافة إلى إنتاج المخصبات.

وتشغل مؤسسة مخصبات الجزائر "فرتيال" التي تضم قاعدتين صناعيتين بكل من عنابة و آرزيو (وهران) 900 عامل كما تساهم في نحو 2.500 منصب شغل غير مباشر حسبما تمت الإشارة إليه.