زلزال بقوة 9ر5 درجات في ولاية بجاية

وقعت هزة ارضية قوتها 9ر5 درجات بمقياس ريشتر فجر الخميس على الساعة04ر01 في البحر بولاية بجاية حسبما ذكر مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء في بيان .

و اوضح نفس المصدر ان مركز الهزة حدد على بعد 28 كلم شمال شرق كاب كربون (ولاية بجابة) .

و كانت قد سجلت في نفس المنطقة (كاب كربون) هزة ارضية قوتها 4 درجات بمقياس ريشتر مساء الاربعاء على الساعة 38ر20

كما سجلت هزة ارضية قوتها 1ر5 درجات بمقياس على الساعة 17ر01 ثم هزة رابعة بقوة 4ر3 درجات على الساعة 08ر02 فجرا.

و بلغ عدد الهزات الأرضية المسجلة بالمنطقة لحد الآن ثمانية هزات آخرها تلك التي سجلت على الساعة 46ر07 وقوتها 3 درجة بمقياس ريشتر.

وحسب مصالح الحماية المدنية فلم يخلف الزلزال وهزاته الارتدادية أية خسائر بشرية فيما سجلت تصدعات في بعض المباني وانهيار جزئي لثلاثة منازل قديمة خالية من السكان بأعالي بجاية.

وأوضح بيان للمديرية العامة للحماية المدنية فإن الزلزال الذي شعر به سكان 12 ولاية (سكيكدة، ، قسنطينة، برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو، الجزائر، تيبازة) أدى إلى إصابة 05 أشخاص بكسور وإلتواءات من جراء الهلع والفزع.

وقد نصب والي ولاية بجاية أخلية أزمة لمتابعة آثر الزلزال والتكفل بالعائلات التي تضررت منه.