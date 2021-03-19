الناطق الرسمي باسم الحكومة يؤكد على أهمية وسائل الاعلام في انجاح الاستحقاق الانتخابي القادم

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر هذا الجمعة بمستغانم، على دور وسائل الاعلام وأهميتها في انجاح الانتخابات التشريعية القادمة التي ستجرى في 12 جوان القادم .

وذكر بلحيمر في لقاء صحفي على هامش زيارته لولاية مستغانم أن "وسائل الإعلام التقليدية والالكترونية تدرك حجم مسؤوليتها في المساهمة باحترافية في إنجاح هذا الموعد الهام ولاسيما من خلال التحسيس بضرورة المشاركة في هذا الموعد الانتخابي والتعريف بالضمانات الديمقراطية الجديدة".

وأضاف الوزير في هذا السياق أن "الجزائر على موعد مع انتخابات تشريعية ستجرى في ظل استحداث ضمانات ديمقراطية مهمة، أبرزها إبعاد المال عن العملية الانتخابية وتعزيز حظوظ المرأة والشباب الجامعي".

و كان قد أشرف الناطق الرسمي للحكومة بمستغانم، على مراسم توزيع مفاتيح 1.140 وحدة سكنية عمومية إيجارية و250 مقرر استفادة من الإعانة الريفية، وذلك في إطار فعاليات احياء الذكرى ال59 لعيد النصر.

وقام بلحيمر رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية بتوزيع هذه الحصة السكنية التي تخص 4 بلديات والإعانات الريفية لمواطنين قاطنين بمناطق الظل عبر 19 بلدية، من خلال حفل رمزي أقيم بقاعة المحاضرات بمقر ولاية مستغانم.

وهنأ الوزير المواطنين الذين استفادوا من هذه السكنات مؤكدا "أن سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترتكز على التكفل بانشغالات المواطنين وفي مقدمتها الحق في سكن لائق".

وأكد وزير الاتصال في لقاء إذاعي على هامش زيارته لقطاعه بولاية مستغانم "حرص الدولة على اشراك المواطنين في الحفاظ على مختلف المكاسب المحققة والمساهمة صفا واحدا في الدفاع عن الجزائر وبنائها على أسس متينة ترقى إلى تضحيات الشهداء وتطلعات الأجيال".



المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية