﻿عودة تجارة المقايضة بولاية ايليزي مع دولتي النيجر ومالي

منحت مصالح مديرية التجارة بولاية إيليزي الترخيص لاستيراد المواشي الحية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في إطار تجارة المقايضة، حسب ما علم اليوم السبت لدى ذات المصالح.

وقد تم الترخيص لاستيراد المواشي الحية (الغنم والماعز والإبل) بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في إطار تجارة المقايضة مع دولتي نيجر ومالي، بعد ما كان هذا النشاط ممنوعا بقرار ولائي كإجراء وقائي تفاديا لانتقال الأمراض، يوضح ذات المصدر.

وفي نفس السياق تم منع استيراد الفواكه الاستوائية (المانجا والأناناس وجوز الهند والموز والجوافه ولافوكادو وبابايا والكيوي)، وذلك تفاديا لانتشار بعض الآفات المتفشية في هذه المنتجات وحفاظا على الثروة النباتية ، وفقا لما أفادت به مصلحة ترقية التجارة الخارجية بذات المديرية.

للإشارة ينشط بولاية إيليزي 11 متعاملا اقتصاديا في هذا النوع من التجارة والتي تسمح لهم بتصدير 14 منتجا جزائريا على غرار التمور والملح الخام والمنزلي والبطانيات ومنتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية بالإضافة الى مسحوق الصابون والزيتون والعسل والأواني البلاستيكية ومواد التنظيف.

فيما تشمل قائمة المنتجات المسموح باستيرادها في إطار هذا التبادل التجاري 36 منتجا من بينها الحناء والشاي الأخضر والتوابل والعسل وأغذية الأنعام وأقمشة وألبسة ذات الطابع التارقي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية – وأج