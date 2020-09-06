رزيق في زيارة الى أقصى الجنوب لمعاينة تجسيد تجارة المقايضة مع الدول الحدودية

سيشرع وزير التجارة، كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، في زيارة عمل وتفقد الى ولايتي تندوف وأدرار يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي، قصد معاينة تجسيد تجارة المقايضة مع الدول الحدودية.

وجاء في بيان لوزارة التجارة هذا الأحد أن هذه الزيارة تندرج في اطار "متابعة تجسيد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والمالية الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية".

كما سيسمح تنقل الوزيرين الى هاتين الولايتين بمعاينة تفعيل الإجراء التنظيمي الجديد الذي اتخذته الوزارة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار والذي يقضي بضمان نقل المنتجات المصدرة الى غاية النقطة الكيلومترية صفر على مستوى الشريط الحدودي مع كل بلد، يضيف البيان.

وسيتم خلال الزيارة تدشين وزيارة بعض المرافق التابعة للقطاع إضافة الى لقاءات خاصة مع المتعاملين الاقتصاديين لكلا الولايتين.