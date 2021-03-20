﻿ تعيين لطفي كمال مانع مديرا عاما جديدا لمركب سيدار الحجار

عين المجمع الصناعي ايميطال لطفي كمال مانع مديرا عاما جديدا لمركب سيدار الحجار بعنابة خلفا لرضا بلحاج الذي أنهيت مهامه، حسبما علم اليوم السبت من خلية الاتصال لذات المجمع الصناعي.

وقد شغل لطفي كمال مانع عدة مناصب كإطار مسير مختص في الجوانب التقنية المرتبطة بصناعة الحديد والصلب بمركب سيدار الحجار التابع للمجمع الصناعي ايميطال لفترة تجاوزت العشرين سنة قبل أن يعين مديرا عاما بالنيابة ثم مديرا عاما للمركب، حسب ذات المصدر الذي أوضح بأن هذا التعيين "يندرج في إطار المساعي الرامية إلى إعطاء نفس جديد للمركب لتحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة لمركب سيدار الحجار".

يذكر أن مركب سيدار الحجار الذي يشغل 6 آلاف عامل قد حددت قدرته الإنتاجية للسنة الجارية 2021 بما لا يقل عن 750 ألف طن من مختلف المنتجات الحديدية.