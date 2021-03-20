مجمع كوندور يصدر 92 حاوية من المنتجات الكهرومنزلية إلى تونس و ليبيا بقيمة 3 ر1 مليون أورو

قام مجمع كوندور اليوم السبت ببرج بوعريريج بتصدير منتجات إلكترونية إلى كل من تونس و ليبيا بقيمة إجمالية بلغت 3 ر1 مليون أورو ، حسب ما علم من رئيس مجلس إدارة مجمع كوندور، عبد الرحمان بن حمادي.

وتضمنت عملية التصدير 50 حاوية منها 30 نحو ليبيا عن طريق البحر و 20 إلى تونس عبر الحدود البرية تحتوي على منتجات كهرومنزلية على غرار ثلاجات و مجمدات التي تعد من المنتجات العالية في نسبة الإدماج في علامة كوندور، حسب ما أوضحه ذات المسؤول.

ويندرج ذلك في إطار عملية شاملة تتضمن 92 حاوية تهدف إلى تدعيم وجود الشركة في الأسواق الخارجية بقيمة إجمالية بلغت 3 ر1 مليون أورو، حيث سيتم إرسال في عملية مماثلة 25 حاوية أخرى إلى ليبيا و 17 إلى تونس ، حسب ما أضاف ذات المصدر .

للإشارة، فقد أشرف على العملية وفد من وزارة التجارة يضم كل من المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة،خالد بوشلاغم ومدير المتابعة و تطوير التجارة الخارجية بذات الوزارة، سليم راقد ، إلى جانب علي فراح مدير عام شركة "تدير" تابعة لمجمع "سافاكس" وعلي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.