عبود : الرابطة الفرنسية لكرة القدم سمحت رسميا للاعبين الجزائريين الالتحاق بالمنتخب الوطني

أكد المكلف بالاعلام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، صالح باي عبود ، الرابطة الفرنسية لكرة القدم سمحت رسميا للاعبين الافارقة بالالتحاق بمنتخاباتهم الوطنية خلال تواريخ الفيفا المقبلة بعد اتفاقها سابقا مع اندية الرابطة الاولى والثانية بعدم تسريح اللاعبين لأسباب صحية هو قرار تراجعت عنه بعد ضغوط من عدة اطراف وه ما يريح الناخب الوطني جمال بلماضي تحسبا لمبارتين من كان الكاميرون ضد زامبيا وبوتسوانا ".

وعن هذه البشرى يقول صالح باي عبود :" انه لخبر سار للاعبين الجزائريين وعامة الفرق الافريقية ، ولكن ذلك سيكون باحترام شروط البروتوكول الصحي لكل بلد وذلك للحفاظ على سلامة اللاعبين ".

وعاد ليعتبر ان القرار الاول كان يحمل في طياته "تمييزا " غير ان الاتحادات الافريقية كان لها ردا سريعا مما حمل الرابطة الفرنسية لكرة القدم على التراجع عن هذا القرار ".

وكان غياب 9 لاعبين دوليين ينشطون في البطولة الفرنسية لها وزنها في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري ولهذا الناخب الوطني جمال بلماضي يقولون انه كان مرتاحا عقب سماعه هذا الخبر ، وسيكون الالتحاق يوم الاثنين المقبل ، إلا ان التحاق رياض محرز وبن رحمة سيكون في المباراة الثانية ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية