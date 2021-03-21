كيك بوكسينغ: المصادقة بالأغلبية الساحقة على الحصيلتين المالية والأدبية

صادق أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للكيك بوكسينغ والفول كونتاكت و المواي طاي والرياضات المشابهة, على الحصيلتين المالية والأدبية لسنة 2020 إضافة الى الموافقة على حصيلة العهدة الاولمبية 2017-2020, حسبما علم من الهيئة الفيدرالية.

وحول التقرير الأدبي, فقد صادق عليه الأعضاء ال20 وهو العدد الإجمالي من الذين يحق لهم الانتخاب, أما المالي فقد وافق عليه 17 عضوا, فيما رفضه عضو واحد مع إلغاء صوتين.

كما قام الاعضاء بتنصيب لجان الترشيحات, الطعون وتسليم و استلام المهام تحسبا لعقد الجمعية العامة الانتخابية, المقررة يوم 3 أفريل بالجزائر العاصمة.

وسيتم فتح باب الترشيحات للأعضاء الراغبين في تولي منصب رئيس الاتحادية أو عضوية المكتب الفيدرالي, ابتداء من اليوم الاحد إلى غاية يوم الاربعاء على الساعة 00ر15, فيما حددت فترة تقديم الطعون ليومي الاحد والاثنين من الأسبوع القادم.

وخلال الجمعية العامة الانتخابية, سيقوم الأعضاء, الذين لهم حق الانتخاب, باختيار الرئيس الجديد رفقة مكتبه الفيدرالي, تحسبا للعهدة الاولمبية 2021-2024.

جدير بالذكر أن الهيئة الفيدرالية للكيك بوكسينغ ترأسها عباس السيد خلال العهدة الاولمبية 2017-2020.