الجوع العاطفي: أسبابه وطرق التغلب عليه

لا شكّ أن تناول الطعام لا يكون دائماً من أجل إرضاء الجوع الجسدي، بل يكون أحياناً لإرضاء الجوع العاطفي، إذ يلجأ الشخص لما يسمى بـ"الأكل العاطفي" من أجل تخفيف التوتر أو الإحباط أو الغضب أو الحزن الذي يشعر به.

وفي أغلب الأحيان يميل هذا الشخص إلى تناول الوجبات السريعة والشيبس والشوكولا وغيرها من المأكولات غير الصحية، فأنا أعرف شخصاً يأكل كيلوغراماً كاملاً من الآيس كريم عندما يشعر بالإحباط.

ما هو الجوع العاطفي؟

الجوع العاطفي هو استخدام الطعام ليشعر الشخص بالتحسن من أجل سد الاحتياجات العاطفية، مثل الشعور بالتوتر أو عدم الراحة أو بالمشاعر السلبية، فيميل هذا الشخص إلى تناول الوجبات غير الصحية حتى ولو لم يكن جائعاً، وفقاً لما ذكره موقع Helpguid.

ولسوء الحظ فإن الأكل العاطفي لا يحل المشاكل العاطفية، وإنما يجعل حالتك أكثر سوءاً، إذ يمكن أن تشعر أيضاً بالذنب للإفراط في تناول الطعام.

كيف تجري دورة الجوع العاطفية؟

بشكل عام لا يعد تناول الطعام، لاسيما الوجبات السريعة، من أجل الاحتفال أو كنوع من المكافأة لنفسك أمراً سيئاً، لكنه يصبح كذلك عندما يصبح الأكل مجرد آلية من أجل التأقلم، مثل أن تتجه لفتح باب الثلاجة كلما شعرت بالتوتر أو الانزعاج أو الوحدة أو الملل.

في الحقيقة لا يمكن ملء الجوع العاطفي بالطعام، إذ إنّ المشاعر ستبقى على حالها حتى ولو تناولت كل ما تشتهيه، وغالباً ستشعر بالسوء بعد ذلك بسبب السعرات الحرارية غير الضروريّة التي استهلكتها.

ومما يزيد المشكلة تعقيداً أنك تتوقف عن تعلم طرق أكثر صحة للتعامل مع عواطفك، وسيكون لديك وقت أصعب في التحكم في وزنك، كما ستشعر بشكل متزايد بالعجز تجاه كل من الطعام ومشاعرك.