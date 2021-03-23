احتفالات نوعية لمعهد فنون العرض باليوم العالمي للمسرح

أعلن المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، هذا الثلاثاء، عن احتفالات نوعية باليوم العالمي للمسرح، عبر سلسلة فقرات تمتدّ لأربعة أيام كاملة.

بحسب ما أورده الموقع الرسمي لقلعة التكوين الفني في الجزائر، سيكون افتتاح الاحتفالات بتنظيم ندوة حول فنون الفرجة صباح هذا الأربعاء (10.00 سا) تحت اشراف الأستاذ براهيم نوال مع طلبة الماستر1 تخصص نقد مسرحي.

وسيشهد صباح الخميس، تنظيم حفل اختتام التربص التكويني الخاص بمنشطي المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري الذي استمرّ ستة أشهر كاملة، حيث سيتم تكريم من تابعوا برنامج الرسكلة الذي شهده مقرّ المعهد بضاحية برج الكيفان منذ الثاني أكتوبر المنقضي إلى غاية الخميس الفارط.

وفي باقة فرجوية، سيكون الموعد على الرابعة من عصر الخميس المقبل، مع اشتغال مونودرامي لصابر عمارة وتوقيع اخراجي لبلال بلمداني، لتسدل ستائر اليوم الثاني بحفلة موسيقية يقدّمها المعهد العالي للموسيقى.

وفي يوم الجمعة (16.00 سا)، سيكون رواد المعهد على موعد مع تنظيم فقرة تنشيطية موسومة "هيا نرتجل"، ستكون مفتوحة لكل الراغبين من داخل وخارج المعهد، في ومضات تدوم الواحدة من خمس إلى عشر دقائق.

وفي غرّة اليوم العالمي للمسرح صباح السبت المقبل (10.00 سا)، ستشهد القاعة الكبرى للمعهد إقامة احتفالية اليوم العالمي للمسرح بحضور طلبة وخريجي المعهد من كل الأجيال، على أن يتّم تكريم الأستاذين المخضرمين عمر معيوف والهادي بوكرش، لتختتم الباقة عصر اليوم ذاته (16.00 سا) بعرض مسرحية "ديك المزابل" في تجربة إخراجية لعيسى جكاطي، ثمّ فقرة "دردشة مع فنان" على الثامنة ليلاً.