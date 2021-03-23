رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رؤساء ثلاثة أحزاب سياسية

استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية, رؤساء ثلاثة أحزاب سياسية, في إطار المشاورات التي يجريها مع قادة التشكيلات السياسية الوطنية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم, بمقر رئاسة الجمهورية, كلا من السيد يزيد بن عائشة, الأمين العام لحركة النهضة, والسيد محمد الداوي, رئيس حزب الكرامة بالنيابة, والسيد موسى تواتي, رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية, وذلك في إطار المشاورات التي يجريها السيد الرئيس مع قادة الأحزاب السياسية".