حركة واسعة في سلك المدراء الولائيين للضرائب و أملاك الدولة

23/03/2021 - 21:30

أطلقت وزارة المالية، الثلاثاء، حركة واسعة في سلك المدراء الولائيين للضرائب و أملاك الدولة،سعيا منها إلى إعادة بعث نشاط المديريات المعنية و مصالحها الخارجية عبر إضفاء ديناميكية فعالة و نفس جديد من أجل التكفل الأمثل بمهامها و الصلاحيات الموكلة لها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

 

و أضاف البيان أن هاته الحركة تأتي "تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية و تطبيقا للبرنامج الرئاسي الرامي إلى التكفل بانشغالات المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين".

 

كما تسعى الوزارة من خلال هذه الحركة، حسب البيان، "إلى إعادة بعث نشاط المديريات المعنية و مصالحها الخارجية عبر إضفاء ديناميكية فعالة و نفس جديد من أجل التكفل الأمثل بمهامها و الصلاحيات الموكلة لها، دعما للنشاط الاقتصادي و التكفل الحقيقي باحتياجات المتعاملين الاقتصاديين و المواطنين بصفة عامة".

 

و فيما يخص الإدارة الجبائية، تمس هذه الحركة سبعة و أربعون (47) مديرية ولائية للضرائب، شملت تحويل واحد و عشرون (21) مديرا ولائيا و ترقية خمسة و عشرون (25) إطارا إلى مصف مدير ولائي.

 

من جهة أخرى ، مست هذه الحركة ضمن برنامج إعادة تنظيم مصالح وزارة المالية، سبعة و أربعون (47) مديرا ولائيا لأملاك الدولة، حيث تم تحويل ثمانية و ثلاثون (38) مديرا ولائيا و ترقية تسعة (09) إطارات جديدة إلى هذه الوظيفة.

 

و بمناسبة الشروع في عملية تنصيب المدراء المعنيين، حث وزير المالية من خلال خطابه التوجيهي، على ضرورة التكفل الأمثل بالبرامج المسجلة ضمن مخطط الحكومة و المنبثقة أساسا من برنامج السيد رئيس الجمهورية، خاصة في الشق المتعلق بالرقمنة و تبسيط الإجراءات الإدارية و كذا تقريب الإدارة من المواطن، يقول نفس المصدر.

 

كما أكد الوزير "بشدة على ضرورة التحلي بالنزاهة و التفاني في خدمة الدولة و مؤسساتها و مراعاة شؤون المواطن والمتعامل الاقتصادي، و دعا في هذا الشأن إلى ضرورة القضاء على كل الظواهر السلبية و مراعاة مبدأ المساواة في معالجة ملفات المواطنين".

 

كما أعلن الوزير أن المصالح الخارجية الأخرى للوزارة ستشهد قريبا حركة مماثلة، إضافة إلى التعيينات التي ستجرى على مستوى الولايات العشر المنشأة حديثا.

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اقتصاد

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