كورونا: وزارة الصحة تدعو الجزائريين إلى احترام إجراءات الوقاية خلال العيد

دعت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات هذا الثلاثاء الجزائريين إلى "دعم الجهود المبذولة في سبيل الحد من انتشار وباء كورونا" من خلال احترام "التوصيات المتعلقة بإجراءات الوقاية" ,لاسيما بمناسبة عيد الفطر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "الوضعية الوبائية العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) والارتفاع المحسوس لحالات الإصابة به مع ظهور سلالات جديدة في بلدنا تستصرخ ضمير كل المواطنين لأجل احترام التوصيات المتعلقة

بإجراءات الوقاية حتى لا يُعرضوا صحتهم وصحة عائلاتهم والمجتمع عامة للخطر".

وبمناسبة الاحتفال بعيد الفطر, تحث وزارة الصحة من جديد جميع المواطنين إلى "دعم الجهود الرامية إلى الحد من انتشار هذا الوباء في بلدنا", مشددة على ضرورة الاحترام "الصارم" لمجمل التدابير المتخذة.

كما أكدت الوزارة في هذا الصدد على أهمية "الحد من التنقلات خارج الولايات" "والتقليل من الزيارات العائلية لاسيما بالنسبة للأشخاص المسنين وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة" و"غسل اليدين لعدة مرات في اليوم" و"فرك اليدين بمحلول كحولي معقم".

وذكرت أن "ارتداء القناع الواقي يبقى أمرا واجبا في كل مكان وفي كل الظروف", مشددة على "احترام التباعد الجسدي" وعلى "أهمية تجنب العناق وتفضيل التحية عن بعد دون حدوث أي تلامس".

وأكدت وزارة الصحة أيضا على ضرورة "احترام اجراءات الوقاية خلال تأدية صلاة العيد من خلال فرك اليدين بمحلول كحولي معقم وجلب السجادة الشخصية والتباعد الجسدي وحمل القناع الواقي وتجنب التصافح عند الخروج من المسجد".

كما أوضحت أن "احترام هذه الاجراءات من شأنه أن يحفظ حياة المواطن وعائلته".