سفير دولة السودان بالجزائر في زيارة لمؤسسة الإذاعة الجزائرية

قام سعادة سفير دولة السودان الشقيقة بالجزائر، السيد العبيد محمد العبيد، هذا الأربعاء بزيارة مجاملة إلى المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.

و كان في استقبال سفير السودان بالجزائر، المدير العام للإذاعة الجزائرية السيد محمد بغالي، الذي استعرض معه، بحضور كل من مساعديه المكلفين بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والاتصال والعلاقات العامة، أوجه وأفاق التعاون والعمل المشترك بين الإذاعة الجزائرية وهيئة الإذاعة السودانية، تحت إشراف السلطات العليا للبلدين، وفي إطار ما تتيحه مختلف اتفاقيات التعاون.

وقد عدد السيد العبيد محمد العبيد ، الذي ابدى سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، مختلف مجالات التعاون بين هيئتي الإذاعة للبلدين، خاصة في ظل ما عبر عنه بـ "أواصر الأخوة والمحبة والود المتبادل بين الشعبين الشقيقين"، وهي عوامل اعتبرها المدير العام للإذاعة الجزائرية، ، غاية في الايجابية، وتساعد أكثر على تفعيل التبادلات والتعاون.

وختم السفير زيارته لمقر الإذاعة، بزيارة قاعات التحرير واستديوهات البث للقنوات الوطنية، والموقع الالكتروني، وعبر عن إعجابه الكبير بالإطار العام ووسائل العمل المتاحة في الإذاعة الجزائرية، كما كانت له في نهاية الزيارة، فرصة معاينة النادي الثقافي "عيسى مسعودي"، وقاعة العروض "لمين بشيشي" حيث تفاعل كثيرا، وبكل بساطة، مع مفاجأته من طرف الفرقة الموسيقية للإذاعة، بمعزوفة موسيقية راقية من التراث الفني السوداني.