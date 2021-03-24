بطولة الرابطة الأولى: جوارية العميد وسوسطارة ليلة الجمعة (20.45 سا)

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، هذا الأربعاء، عن "زحزحة" موعد جوارية مولودية الجزائر واتحاد العاصمة من 20.30 سا إلى 20.45 سا من ليلة الجمعة القادم على ميدان عمر حمادي ببولوغين لحساب تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

كان مقرّرًا أن ينطلق "الكلاسيكو العاصمي" على الرابعة من عصر الجمعة، قبل أن تقوم الرابطة الثلاثاء ببرمجته على الثامنة والنصف ليلاً، لتعلن هيئة مدوار عن تأخير المواجهة إلى 20.45 سا، عقب طلب التلفزيون العمومي المالك الحصري لحقوق البث، بغرض تمكين الجماهير الواسعة من متابعة أطوار الداربي العاصمي.

وكانت الجوارية العاصمية التقليدية مبرمجة في السابع فيفري الماضي، لتؤجّل إلى

تاريخ لاحق، بطلب من إدارة العميد لارتباط الفريق الأخضر والأحمر بمواجهة الزمالك المصري على ميدان الأخير (0 – 0) برسم الجولة الأولى لدوري رابطة أبطال إفريقيا.

ويتواجد اتحاد العاصمة في الصف الثامن بـ 27 نقطة، أما المولودية فتتواجد في الصف الـ 12 بـ 21 نقطة.

برنامج المقابلات المتأخرة:

الجمعة 26 مارس

شبيبة الساورة - وفاق سطيف (الجولة الـ 13 – 15.00 سا)

شبيبة القبائل - شباب قسنطينة (الجولة الـ 13– 15.00 سا)

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (الجولة الـ 12 – 20.45 سا)

الأحد 28 مارس

شباب بلوزداد - وداد تلمسان (الجولة الـ 13)

الثلاثاء 30 مارس

مولودية الجزائر - أولمبي الشلف (الجولة الـ 13)

شبيبة القبائل - سريع غليزان (الجولة الـ 14)

وفاق سطيف - أمل عين مليلة (الجولة الـ 14)