الجزائر تشارك بـ 15 رياضيا في البطولة العالمية للمبارزة المقررة بالقاهرة

﻿ يشارك الفريق الوطني الجزائري للمبارزة في البطولة العالمية لفئتي الأشبال والأواسط (ذكور-إناث) في الأسلحة الثلاثة (شيش-سيف-حسام)، المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة من 3 الى 11 أفريل المقبل، بـ15 رياضيا منهم 10 فتيات، حسبما علم من الهيئة الفيدرالية.

وخلال هذا الموعد العالمي، ستكون الجزائر حاضرة في فئة الأواسط، بتسعة عناصر، أما لدى الأشبال، فستشارك النخبة الوطنية بستة لاعبين .

وتحسبا لهذا الموعد، أجرى الفريق الوطني تحضيرات متواصلة منذ ديسمبر الفارط على مستوى القاعة الرياضية بالمركز الرياضي النسوي ببن عكنون (العاصمة)، وذلك منذ منح الضوء الأخضر من طرف السلطات العمومية للقاعات الرياضية بإعادة الفتح التدريجي.

وحسب المدير الفني الوطني، بلال هادي، فإن هذه البطولة "ستكون محطة تحضيرية هامة تحسبا للدورة المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية 2021، عن منطقة افريقيا".

وعقب المشاركة في هذه البطولة العالمية، يعود الوفد الجزائري إلى أرض الوطن يوم 12 أفريل، على أن يتنقل مجددا إلى مصر للمشاركة في الدورة المؤهلة إلى الألعاب الاولمبية عن منطقة إفريقيا والتي ستجرى منافساتها على مدار يوم واحد وذلك بتاريخ 23 أفريل القادم.

وستحضر النخبة الوطنية بستة عناصر، أربعة من الأواسط واثنين من الأكابر، في الموعد القاري المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، المؤجلة إلى 2021 بسبب تفشي جائحة كورونا.

وحسب المدير الفني بلال هادي فإن "الجزائر، ورغم شرط تأهل لاعب واحد فقط عن كل اختصاص إلى الأولمبياد(المتوج بالذهبية)، إلا أنها تمتلك أربعة حظوظ في بلوغ المحفل العالمي من بين الستة الممكنة، كون أقوى المنافسين على غرار مصر وتونس، تأهلت عناصرها إلى موعد طوكيو".

من جهة أخرى، تعقد الاتحادية الجزائرية للمبارزة جمعيتها العامة العادية يوم السبت 27 مارس بمقر الفيدرالية بالمرادية، بالعاصمة، لعرض الحصيلتين المالية والأدبية لسنة 2020، بالإضافة إلى حصيلة العهدة الأولمبية 2017-2021، فضلا عن تنصيب لجان الترشيحات والطعون و تسليم و استلام المهام، تحسبا لعقد الجمعية العامة الانتخابية، المبرمجة بتاريخ 10 أفريل القادم.