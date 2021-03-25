وزارة ﻿التربية تحدد الــ 24 أفريل المقبل موعدا لإجراء الامتحان المهني للالتحاق ببعض الرتب

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 24 أبريل المقبل لإجراء الامتحان المهني للالتحاق ببعض الرتب في القطاع وهذا بعنوان سنة 2021.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن هذا الامتحان يخص رتب سلك التفتيش (مفتش التربية الوطنية، مفتش التعليم المتوسط، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني) وكذا رتبة مستشار التغذية المدرسية.

وفي هذا الاطار، أعدت الوزارة جدولا لسير الاختبارات لهذا الامتحان المهني، حيث تم بالنسبة لرتبة التفتيش برمجة ثلاثة اختبارات متمثلة في "اختبار في الاختصاص واختبار في هندسة التكوين وآخر في تكنولوجيا الإعلام والاتصال".

وبالنسبة لرتبة مستشار التغذية المدرسية، سيتم اجراء اختبارين : الاول في الاختصاص والثاني "ذي طابع إداري أو تحرير إداري".

وبالمناسبة، اتخذت وزارة التربية الوطنية "كافة الإجراءات التحضيرية والتنظيمية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات المهنية، سواء على مستوى مديريات التربية أو مراكز الإجراء خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا، مما يستدعي احترام البروتوكول الصحي الذي تم إعداده لهذا الغرض".

