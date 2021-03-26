أمن ولاية الجزائر يوقف رعية مغربي مندسا وسط مسيرة الحراك

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الجمعة، شخصا من جنسية مغربية كان مندسا وسط المشاركين في مسيرة الحراك على مستوى ساحة أول ماي (الجزائر العاصمة)، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر ، أن "الرعية المغربي يبلغ من العمر 30 سنة ويتواجد في إقامة غير شرعية بالجزائر"، مضيفا أن "التحقيق مفتوح من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر".

ومصالح أمن ولاية وهران توقف شخصا يرتدي جلبابا ويحمل ساطورا

وفي سياق متصل، تمكنت مصالح أمن ولاية وهران، هذا الجمعة، من توقيف شخص على مستوى شارع الرائد مجدوب، يرتدي جلبابا أسود اللون ويخفي ساطورا حادا بالقرب من نقطة انطلاق الحراك، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن "شرطة وهران تمكنت يوم الجمعة، 26 مارس 2021، من توقيف المدعو (م.م) على مستوى شارع الرائد مجدوب (Place Hoche سابقا)، في لباس نسوي، يرتدي جلبابا أسود اللون بكل لواحقه ويخفي تحته ساطورا حادا".

وأضاف ذات المصدر أن "الشخص الموقوف، البالغ من العمر 20 سنة، كان يترصد على بعد أمتار من نقطة انطلاق المشاركين في الحراك القادمين من ساحة أول نوفمبر"، مشيرا الى أن التحقيق "مفتوح من قبل مصالح أمن ولاية وهران".

المصدر : وأج