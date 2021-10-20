مسرح سوق أهراس الجهوي يناجي أطفال عنابة بـ "خيال" استثنائي هذا السبت

يعرض مسرح سوق أهراس الجهوي مصطفى كاتب، تجربته الركحية الجديدة "خيال" بعد زوال هذا السبت (14.00 سا)، بقاعة مسرح عنابة الجهوي "عز الدين مجوبي" في عمل موجّه للأطفال يصبو إلى السفر بالبراعم عبر تذكرة رباعية إلى عوالم سندسية.

"خيال" كتبها وأخرجها "سيف الدين بوهة"، وصمّمها سينوغرافيًا "عبد الرحمن زعبوبي"، فيما واكبها كوريغرافيًا "رياض بروال" وموسيقيًا "حسان لعمامرة".

وفي أول إنتاج لمسرح القديس أوغستين تحت إدارة النجم محمد إسلام عباس، تشهد تجربة "خيال" مشاركة 11 ممثلاً (بنتان وتسعة ذكور)، وجاء في البطاقة الفنية للمسرحية أنّ "خيال" هي تذكرة سفر عبر الأزمنة والأقطار، وهي انعكاس افتراضي للعالم الحقيقي، ممزوج بشيء من التاريخ والأساطير.

ويحرص طاقم "خيال" على ملامسة خيال الطفل الذي لا حدود له، لمحاكاة قصص لا وجود لها في الحقيقة.. ولا تكاد "خيال" تنطق بكلمة، لكنها تروي حكايات من خلال صور وأصوات وألوان وتعابير.

وتتمثّل شخصيات المسرحية في: الشيخ - بنت – ولد - قائد القراصنة - قائد الهنود الحمر – طرزان - حورية البحر - شخصيتان ثانويتان، علمًا أنّ كل ممثل يقوم بعدة أدوار.

وعبر أيقونة "خيال"، يعتبر مسرح سوق أهراس، الركح الطفولي قاعدة أساسية في خلق جمهور مسرحي مستقبلي واعٍ، وهو وسيلة فعالة من وسائل التسلية والترفيه وحتى التربية والتعليم، لذا يرافع المنتج محمد إسلام عباس للاهتمام بهذا النوع من المسرح وتوفير كل الظروف من أجل تطويره والارتقاء به، من خلال تشجيع المبادرات الجديدة الجادة والهادفة.

ويحاول عرّاب مسرح أهراس للابتعاد عن الأعمال المألوفة والتي ظلّت تعامل الطفل على أنه كائن لا يفكر وليس له رأي ولا خيال، لذا يصمّم محمد إسلام عباس وفريقه على مسايرة أطفال هذا الجيل الذي يملك كل الوسائل الإعلامية التي تجعله مطلّعًا على الكثير من الأفكار والتقنيات، عبر توظيفها بطريقة ايجابية في المسرح.

وتستهدف "خيال" الفئة العمرية ما بين ستة إلى أربعة عشرة سنة، وستكون هناك ملامسة لعدة فئات عمرية، كما يمكن أيضا تقديم هذا العرض لفئة الفتيان (15 – 18 سنة) وهذا لاحتوائه على مضامين جادة.

الفريق الفني لمسرحية خيال

نص وإخراج ..... سيف الدين بوهة

سينوغرافيا ........ عبد الرحمان زعبوبي

موسيقى ......... حسان لعمامرة

كوريغرافيا ....... رياض بروال

تدقيق لغوي .... زهير عتروس

الممثلون:

رياض جفافلية

سمير زعفور

أكرم رحايلي

يسرى منار

هناء شفرور

محمد شعبان

محمد نجيب خوالدية

زهير بلومي

شهاب الدين عتروس

تقي الدين جوابلية

محمد الصالح بن جاب الله

مراقب : فؤاد قواسمية

تقني الاضاءة : شمس الدين سمار

تقني الصوت : شمس الدين جبالي

تقنيا الخشبة : محمد الصالح بن جاب الله - تقي الدين جوابلية