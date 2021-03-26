والي بجاية يقرر إغلاق الجهة الشرقية من الحظيرة الوطنية لقوراية

قرر والي بجاية أمس الخميس، إغلاق الجهة الشرقية من الحظيرة الوطنية لقوراية ببجاية ومنع الزوار من الدخول إليها وذلك ل"ضمان الأمن والسلامة العمومية"، حسبما علم من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد الزلزال الذي ضرب ولاية بجاية وضواحيها منذ حوالي أسبوع والهزات الارتدادية التي تلته والتي تسببت في تساقط وانهيار حاد للصخور أضحت تشكل خطرا لزوار الموقع.

وكانت المنطقة قد شهدت الثلاثاء الماضي انزلاقا صخريا هاما بموقع رأس كربون، غير بعيد عن المنطقة التي وقع فيها الزلزال الذي هز المنطقة، مخلفا حفرة كبيرة عرضها 4 أمتار وطولها مترين وعلوها 5ر1 متر، تسببت في الغلق الكلي للطريق المؤدي لحصن "لومرسيي" وإتلاف جزء من حائط الأمان المحيط به.

وأسفر تكرار ظاهرة سقوط الصخور خلال الأيام الأخيرة في نشر هلع حقيقي وسط السكان الأمر الذي أدى إلى اتخاذ هذا القرار.