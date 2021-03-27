هلاك 5 أشخاص من عائلة واحدة بغاز أول أكسيد الكربون ببلدية السانيا بوهران

هلك خمسة أشخاص من عائلة واحدة جراء استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه بعين البيضاء ببلدية السانيا (وهران) ، حسبما علم اليوم السبت لدى مصالح الحماية المدنية.

وفور تلقيها النداء تدخلت وحدة القطاع لعين البيضاء مدعومة بالوحدة الرئيسة للحماية المدنية في حدود الساعة الثامنة والربع مساءا على مستوى حي 200 مسكن اجتماعي بالطابق الثاني لعمارة تتكون من خمسة طوابق بعين البيضاء ببلدية السانيا من أجل حادث تمثل في وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة (أم و4 بنات) جراء استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه.

وقد تم تحويل جثت الضحايا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و42 سنة الى مصلحة حفظ الجثت بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران "الدكتور بن زرجب" ، كما أشير إليه.

وبدورها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول ملابسات الحادث، وفق المصدر ذاته.