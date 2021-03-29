البطولة الممتازة لكرة اليد: الإبقاء على تاريخ استئناف المنافسة يومي 2 -3 أفريل

29/03/2021 - 17:04

تم الإبقاء على تاريخ استئناف منافسات بطولة  القسم الممتاز (رجال) لكرة اليد 2019 -2020 يومي 2 و 3 أفريل , بعد توقفها منذ  شهر مارس 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد واستحالة تطبيق البروتوكول  الصحي, حسبما علم الاثنين من الاتحادية الجزائرية للعبة.

وأوضح رئيس  الهيئة الفدرالية حبيب لعبان قائلا :"  استئناف البطولة, سيتم كما تم الاتفاق عليه  يومي 2-3 أفريل المقبلين. حقيقة ,  الأندية لا تملك وسائل تطبيق البروتوكول الصحي , لكن أنا هنا لأطمئنهم  ومساعدتهم على استئناف البطولة ."  

وكانت وزارة الشباب والرياضة , قد منحت الضوء الأخضر لإعادة فتح القاعات  المتعددة الرياضات و القاعات الرياضية في 3 فبراير  وهذا بعد المصادقة على  البروتوكول الصحي من طرف اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا  (كوفيد-19), وبالتنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة.

وتعتزم الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تنظيم ثلاث دورات في أماكن سيتم  تحديدها لاحقا, لإتمام ما تبقى من موسم 2019-2020 لبطولة القسم الممتاز  (رجال).

واضاف لعبان, "بقي لنا تحديد ناديين المتأهلين الى دورة من أجل اللقب,  قبل تنظيم ثلاث دورات وتعيين بطل الموسم 2019 - 2020 ."

 وتابع :" لم نناقش بعد نظام المنافسة لموسم 2021- 2022 .  كل شيئ سيتضح  في الوقت المناسب. "

وأخير أشار مسؤول الهيئة الفدرالية ان شبيبة الساورة  التي هددت إدارتها  بالانسحاب من المسابقة لأسباب مالية , " عدلت عن قرارها وستستأنف المنافسة على  غرار باقي الفرق ."

و كانت بطولة القسم الممتاز (رجال) قد توقفت غداة الجولة ال13 التي جرت  يوم 13 مارس 2020. ففي المجموعة الأولى, كان فريقا مولودية باتنة و شباب برج  بوعريريج يحتلان صدارة الترتيب, فيما يسيطر فريقا شبيبة أمل سكيكدة و المجمع  البترولي على المجموعة الثانية.

المصدر: واج

     

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