تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى 29 أفريل المقبل

أعلنت المديرية العامة للضرائب, هذا الأربعاء في بيان لها, عن تمديد فترة اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2021 إلى غاية 29 أفريل المقبل.

و حسب ذات البيان فإن مدة تسديد القسيمة على السيارات لسنة 2021 المحددة سابقا من 1 إلى 31 مارس "قد تم تمديدها بصفة استثنائية إلى غاية يوم الخميس 29 أفريل 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال (16سا00)".

و أكد نفس المصدر أن "القسيمات بكل القيم متوفرة على مستوى قباضات الضرائب و مكاتب البريد".

و تنهي المديرية إلى علم مالكي السيارات النفعية المخصصة للاستغلال بأن" تسعيرة القسيمة تحدد حسب جملة الحمولة (ح ج ح) فيما تحدد بالنسبة لسيارات نقل المسافرين حسب عدد المقاعد".

حذرت المديرية في سياق متصل من ان كل "تأخر في اقتناء القسيمة بعد انقضاء مدة التسديد يؤدي إلى تطبيق الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 305 من قانون الطابع المقدرة بزيادة تبلغ 50 بالمائة من قيمة القسيمة لكل اقتناء تلقائي لهذه القسيمة" مضيفة ان الزيادة ترفع إلى نسبة 100 بالمائة إذا تم معاينة المخالفة من قبل الاعوان المؤهلين".

و ذكر نفس المصدر ان "عدم إلصاق و استظهار القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة يؤدي حتما إلى تطبيق غرامة جبائية تساوي 50 بالمائة من مبلغ القسيمة و هذا طبقا للمادة 308 من قانون الطابع".