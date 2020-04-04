كورونا: التراخيص الاستثنائية للعمل الليلي بالعاصمة تمدد تلقائيا

أكدت مصالح ولاية الجزائر أن التراخيص الاستثنائية الصادرة عن المقاطعات الإدارية بالولاية الخاصة بالعمل الليلي خلال فترة الحجر الصحي الجزئي بالعاصمة تبقى سارية المفعول إلى غاية 19 أفريل الجاري، حسب ما علم من ذات الجهة.

وأوضح مصالح الولاية في بيان نشرته مساء أمس الجمعة، أنه و نظرا لتمديد إجراءات و تدابير الحجر الصحي الجزئي ليلا بولاية الجزائر إلى غاية 19 ابريل، فان التراخيص الاستثنائية التي تحصل عليها مسبقا مستخدمو المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة عن طريق المقاطعات الإدارية لولاية الجزائر للعمل الليلي خلال فترة الحجر تبقى سارية المفعول.

و أضاف البيان أن التراخيص التي تنتهي آجالها اليوم السبت تمدد تلقائيا دون الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة وتبقى سارية المفعول إلى غاية 19 من أفريل الجاري.