انطلاق أشغال الاجتماع الـــ 28 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول اوبك+

يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في أشغال الاجتماع الــ28 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول اوبك وغير اوبك (جي ام ام سي) التي انطلقت ، اليوم الاربعاء ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد​.

ويترأس هذا الاجتماع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، ونائب الوزير الأول الروسي، ألكسندر نوفاك، مع مشاركة وزير النفط والموارد المنجمية الانغولي، ديامنتينو بيدرو أزفيدو، بصفته رئيس منظمة "أوبك" وكذا الأمين العام للمنظمة، محمد باركيندو.

وسيخصص هذا الاجتماع الذي يعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لتقييم وضعية سوق النفط الحالية وافاق تطورها على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر فبراير 2021، وذلك على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة.

وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة من سبع دول أعضاء في منظمة "أوبك" وهي الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا إلى جانب دولتين غير عضويين في المنظمة وهما روسيا وكازاخستان.

وسيكون اجتماع اللجنة متبوعا غدا الخميس بالاجتماع الوزاري الـ 15 لدول اوبك -خارج اوبك والذي سيضم 23 دولة (13 دولة عضو في المنظمة و10 دول غير أعضاء) موقعة على إعلان التعاون.